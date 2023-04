Kleinigheden doen ertoe als het gaat over 'woke': ‘Personen zijn in álles witte dominantie gaan zien’

Belasting­in­spec­teur wil toeslagen­stel­sel afschaffen: ‘We vragen het onmogelij­ke van mensen’

Nog altijd komen elk jaar 150.000 huishoudens in financiële nood omdat ze zorg, huur- of een andere toeslag moeten terugbetalen, stelt Bart Snels in dagblad Trouw. Hij is onafhankelijk inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Het toeslagenstelsel moet volgens hem snel worden afgeschaft.