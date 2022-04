Kleptomane studente steelt via retouren 57.000 euro van Bijenkorf: ‘Had mezelf niet onder controle’

Buurt in tranen, geliefde postbezor­ger Hikmet stopt noodgedwon­gen: ‘Dit ga ik heel erg missen’

Met pijn in zijn hart stopt Hikmet Unal (55) na 21 jaar als postbezorger. Zijn knie is versleten. De buurt is in tranen, maar uitgerekend van PostNL hoort hij niets bij zijn afscheid. En dat steekt. ,,Dat is wat je krijgt voor al die jaren keihard werken.”

