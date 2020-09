Klimaatonderzoeker over weerrecord: ‘Vier jaar geleden dacht ik niet dat dit mogelijk was’

Politie doet al drie jaar onderzoek naar mislukte poging om Klaas Otto te liquideren

13 september De recherche onderzoekt of Piet S., de veroordeelde opdrachtgever voor de moord op Peet van der Linde in Breda (2017), ook opdracht heeft gegeven om Klaas Otto te liquideren. Een onderzoek naar zo'n sinister complot, dat nooit is uitgevoerd, blijkt in stilte al drie jaar te lopen.