KLM-bemanning slaat agressieve passagier in de boeien, toestel naar Canada omgekeerd

Oud-MIVD’er die dood in bad werd gevonden stierf natuurlij­ke dood

Een strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van oud-MIVD’er Hans van de Ven is stopgezet. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de 69-jarige Amstelvener is vermoord. Van de Ven werd twee jaar geleden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in bad. Na onderzoek door deze site werd het politieonderzoek heropend.