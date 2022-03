KLM erkent dat voorbije decennia medewerkers zijn blootgesteld aan te veel chroom-6

Een klein deel van de onderhoudsmedewerkers van KLM is in het verleden mogelijk blootgesteld geweest aan meer chroom-6 dan wettelijk was toegestaan. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten na onafhankelijk onderzoek.

Verder onderzoek moet duidelijk maken om hoeveel medewerkers het gaat. Daarbij praat KLM met de vakbonden over een collectieve compensatieregeling. Het gaat om werkzaamheden die de afgelopen tientallen jaren zijn uitgevoerd op afdelingen voor vliegtuig-, motor- en componentenonderhoud.

KLM zette in 2020 een onderzoek op. Chroom-6 is een metaalsoort en zit in verschillende materialen zoals primers en coatings en is voorgeschreven door leveranciers van vliegtuigen. Chroom-6 kan vrijkomen bij het bewerken van materialen waarin chroom-6 is verwerkt of aanwezig is, zoals bij schuren of lassen.

Om de gezondheid van medewerkers te beschermen, bepaalt de overheid in welke mate medewerkers maximaal mogen worden blootgesteld aan chroom-6. Dit wordt de wettelijke grenswaarde genoemd. Medewerkers mogen tegenwoordig aan minder chroom-6 worden blootgesteld dan vroeger. Deze wettelijke grenswaarde is de afgelopen tientallen jaren meerdere keren verlaagd. ‘Gebleken is dat de mogelijke blootstelling van (oud-) medewerkers in een aantal functies in bepaalde perioden hoger kan zijn geweest dan de toenmalige wettelijke grenswaarde en dus ook dan de huidige wettelijke grenswaarde', aldus KLM.

In de loop van de jaren is de mogelijke blootstelling van medewerkers flink gedaald, aldus het bedrijf. ‘De KLM Groep vindt de veiligheid en gezondheid van medewerkers van groot belang. De KLM Groep betreurt ten zeerste dat een aantal (oud-)medewerkers door het werken met chroom-6 mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten hebben. We vinden dit zeer spijtig en hadden met de huidige inzichten graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om (oud-)medewerkers voldoende te beschermen. De KLM Groep en de vakbonden voeren op dit moment gesprekken om te komen tot een collectieve compensatieregeling.’