KLM stopt met verkoop producten aan boord

Man die grensrech­ter Nieuwenhui­zen doodschop­te nu verdachte in zaak neergesto­ken advocaat

14:20 De man die donderdag in Den Haag voor de rechter moet verschijnen omdat hij verdachte is in een zaak waarbij een advocaat in haar nek werd gestoken, werd in 2013 veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het gaat volgens bronnen om Yassine D., toen 15 jaar, inmiddels 22.