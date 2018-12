KLM-toestel ontsnapt aan mogelijke botsing in India: ‘Veiligheid niet in geding’

Dus zo ziet een sekspoppen­bor­deel er uit (voor én achter de schermen)

9:00 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal over een bordeel met sekspoppen. De Apeldoornse ondernemer Tjeerd-Jan Smit wil in zijn stad een sekspoppenbordeel beginnen. Een wat? Deze krant ging kijken bij het allereerste bordeel met sekspoppen in België. Het werd een bijzonder kijkje voor én achter de schermen. ,,De meeste klanten zijn getrouwd, ik zie het aan hun ring.’’