Klusjesman in zaak Ruinerwold in hongerstaking

B. zit al sinds oktober in voorlopige hechtenis. Hij is direct na aankomst in het Pieter Baan Centrum in hongerstaking gegaan. Hij eet niet maar drinkt wel. Hij wil zo snel mogelijk terug naar de cel. ,,Hij wil niet communiceren, hij weigert uit principe in alle toonaarden om mee te werken’’, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz tegen RTL Boulevard. ,,Hij verzet zich op de enige manier die hij heeft. Hij wil gewoon dat het eindigt.’’



B. ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd en is boos dat hij door het Openbaar Ministerie wordt neergezet als iemand die psychisch niet in orde is. Moszkowicz verzet zich daarom ook tegen observatie van zijn cliënt. ,,Hoe hij reageert op een medeverdachte, zegt niets over een stoornis”, aldus de advocaat.