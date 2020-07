‘Knettergekke’ Glenn A. krijgt 7 jaar cel én tbs met dwangverpleging voor doodsteken ex-vriendin Lisa (25)

Glenn A. (28) is zojuist veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging. Hij stak een jaar geleden zijn ex-vriendin Lisa (25) dood. Dat gebeurde volgens hem ‘per ongeluk’. Het wordt zijn tweede verblijf in een tbs-kliniek: als tiener kreeg A. al jeugd-tbs opgelegd.

Twee weken geleden zat A. snikkend tegenover de rechter. Hij verklaarde de Vlaardingse, met wie hij naar eigen zeggen al jaren een knipperlichtrelatie had, per ongeluk in haar buik gestoken te hebben. Het met doodskoppen versierde mes boorde zich 15 centimeter diep in het lichaam en raakte de aorta. Lisa overleed dezelfde nacht nog. Het had nóóit mogen gebeuren, zei de verdachte ter zitting.

Justitie had 7 jaar cel én tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die volgens bekenden een ‘duivelse blik’ in de ogen heeft. Zij sprak van doodslag. Bekende noemden A. eerder ‘knettergek’ met een voorliefde voor steken: als kind zou hij al huisdieren hebben gedood.

Volledig scherm Rechtbanktekening Glenn A Rotterdam zaak dodelijke steekpartij © Eric Elich

Vreemdgegaan

Uren voor haar dood, het is dan 15 juli 2019, had Lisa ruzie met haar vriend. A. bleek te zijn vreemdgegaan en de Vlaardingse wilde niet meer met hem verder. Desondanks bleef A. nog één nachtje bij de jonge moeder in de Van 't Hoffstraat slapen. Naar eigen zeggen om Lisa te beschermen: ze zou, na een ruzie van een paar dagen eerder, in de gaten worden gehouden door een groep mannen.

Volgens A. probeerden belagers die nacht tot twee keer toe Lisa's deur open te breken en bewapende het stel zich noodgedwongen: hij pakte twee messen, zij een hamer. Verder arriveerden twee vriendinnen. Ook zij wilden Lisa beschermen.

Quote Toen ik haar raakte, wist ik direct dat het klaar was. Ik voelde het Glenn A.

In de loop van de avond trok A. zich terug in de woonkamer. Tot hij rond middernacht een geluid hoorde. Hij stond op, nam in elke hand een mes en liep naar de voordeur. ,,Plotseling zag ik in mijn ooghoek een beweging en zonder te kijken stak ik opzij.” Daarbij raakte hij Lisa, die in de gang bleek te staan. ,,Toen ik haar raakte, wist ik direct dat het klaar was. Ik voelde het.”

‘Heel enge ogen’

A. vluchtte volgens de vriendinnen met ‘heel enge ogen’ naar buiten. Later zouden ze hem ‘paranoia’ noemen. Feit is dat A., die volgens bekenden aan achtervolgingswaanzin lijdt, op maandag 15 juli zijn medicijnen had laten staan. In het weekend voorafgaand aan de steekpartij bracht gebruikte hij cocaïne op een motorclub.

Volledig scherm A. werd vlak na de steekpartij op zijn sokken aangehouden. © MediaTV

De politie trof A. vlak na het incident aan in een woning van een kennis, twee straten verderop. Volgens daar aanwezige kennissen schreeuwde hij dat hij opgenomen wil worden. Agenten moesten hem taseren.

Kerven met mes

Een vrouw uit Maassluis meent dat zij anderhalve maand vóór de dodelijke steekpartij door A. is gedrogeerd, waarna hij zijn voornaam in haar been zou hebben gekerfd. Justitie noemde het twee weken geleden onwaarschijnlijk dat iemand anders dan A. dit gedaan zou hebben, maar zei het niet te kunnen bewijzen. Daar ging de rechter dinsdag in mee.

De mishandeling van een arrestantenbewaker, daags na Lisa’s dood, achtte de rechter wél bewezen.