Knipsels die ik vind in oude boeken maken me benieuwd naar over 20 jaar

Er gaat maar een ding boven het genot van een nieuw boek kopen: een bijzonder tweedehandsboek vinden. Ik koop er weleens, ik krijg er weleens. De gedachte dat het boek al van iemand is geweest, kan de waarde ervan verhogen.

Nog mooier is het knipsels te vinden, gestoken tussen de bladzijden van zo’n boek. Mensen doen dat, of misschien moet ik zeggen: deden dat. Ze bewaarden recensies van boeken, interviews met de schrijver, of stukken die volgens hen bij zo’n boek pasten. Is niet meer nodig, want alles is immers beschikbaar in de ‘cloud’.

Onlangs kreeg ik via een lieve lezeres drie boeken van Rudy Kousbroek toegestuurd. Een beroemd essayist uit de jaren 70. Titels die in mijn geheugen mythisch zijn: Anathema’s 1, 2 en 3. Ik durf het haast niet te zeggen: maar bij lezing van die essays zie je wel dat we geëvolueerd zijn.



Ik ga hier niet als kleine krabbelaar in een paar zinnen de grote Rudy Kousbroek afkammen. Maar het zijn boeken die nu waarschijnlijk niet meer uitgegeven zouden worden. Slechts een enkel stuk heeft de tand des tijds doorstaan. Waar zit ‘m dat in? Misschien in de stijl en de zo breed tentoongespreide intellectualiteit, maar ook wel in de thematiek van de stukken. De wereld waarin en waarover hij schreef is zo veranderd. Mensen als Kousbroek ontdekten voor hun lezers nog onbekende (intellectuele maar ook fysieke) verten, die inmiddels voor ons allemaal onder handbereik liggen; want onze reisbehoefte kent geen grenzen meer en we bevredigen elke mogelijke vraag via het internet. Enfin, deze uitweiding mocht u gerust overslaan.

Maar in die boeken zaten dus ook knipsels uit de jaren 70, stukjes uit NRC, een pagina uit Vrij Nederland, 1972, toen het nog op krantenformaat verscheen. Ja dat is zeer plat van me, maar ik geniet van een oude cartoon van Yrrah, een advertentie voor de ‘Italiaanse automobiel Lancia’. Of van een stuk van de VN-correspondent uit Duitsland, die aankondigt dat Willy Brandt (op de foto met een sigaartje in z’n mond) binnenkort echt een keertje naar Oost-Duitsland gaat om Honecker te bezoeken. Machtig. Dat wij nu weten wat zij niet konden bevroeden. En het maakt me reuzebenieuwd naar over twintig jaar. Als dit hele coronadossier hopelijk achter ons ligt. Wie er dan met welke blik de knipsels tussen onze boeken vindt.

