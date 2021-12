KNMI: code geel, vanavond kans op ijzel in noorden en oosten

,,Vanavond is er in het noorden en oosten kans op plaatselijk gladde wegen als gevolg van ijzel. In het noordoosten van het land is ijzel op uitgebreide schaal mogelijk en deze gladheid houdt mogelijk tot en met maandagochtend aan. De ijzel kan tot verraderlijke gladheid leiden’’, meldt het KNMI. Een eerdere waarschuwing dat het al in de ochtend glad zou worden werd ingetrokken.