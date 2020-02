KNMI: code oranje voor monsterstorm, duels Eredivisie mogelijk afgelast

De KNVB belooft op tijd een beslissing te nemen over het doorgaan van de duels die op het programma staan. FC Utrecht – Ajax, AZ – Feyenoord, Sparta - ADO Den Haag en FC Emmen - Twente staan morgen ingepland. ,,We willen voorkomen dat supporters al onderweg zijn naar de wedstrijd. Misschien weten we het vanavond al, maar anders hakken we morgenochtend de knoop door’’, vertelt woordvoerder Daan Schippers.

,,Op dit moment hebben we nauw contact met de gemeentes en Meteoconsult.’’ Schippers belooft ook dat KNVB snel een besluit neemt over de amateurwedstrijden. ,,Dat doen we uiterlijk 20.00 uur vanavond.’’

Wind trekt aan

Volgens Weerplaza is er ‘s ochtends vroeg nog geen sprake van extreem weer, al zal het bij stormkracht niet aangenaam fietsen zijn. In de middag is het anders. Dan trekt de wind flink aan en is code oranje van kracht. ,,De storm zorgt voor windstoten van 90 tot wel 100 kilometer per uur in Oost-Nederland’’, verwacht weerman Michiel Severin. ,,Vanaf drie uur in de middag beginnen de schademeldingen binnen te komen’’, denkt hij. In de avond trekt er een regenfront trekt over het land, waardoor het in korte tijd flink kan gaan plenzen.



De wind wordt dan heviger, met windstoten tot 120 kilometer per uur. Landinwaarts verwacht de meteoroloog zelfs windstoten van 140 kilometer per uur. ,,De combinatie van harde wind en veel regen zal voor flinke overlast gaan zorgen. Ook het verkeer ondervindt ernstige hinder.’’ Vanaf negen uur in de avond neemt de wind in het noordwesten van ons land langzaam af.



Het koufront heeft het zuidoosten van het land dan nog niet bereikt. ,,Pas na middernacht trekt het koufront naar Limburg’’, voorspelt Severin. ,,In de Limburgse heuvels kan de wind flink uithalen. Ook hier zijn zeer zware windstoten mogelijk van 130 kilometer per uur.’’ De weerman verwacht dat de wind vanaf een uur of twee 's nachts ook in Limburg begint af te nemen.

‘Geen lokaal stormpje’

Zondagavond, na negenen, neemt de neerslag verder toe. Het koufront trekt rond middernacht van het noordwesten naar Limburg, waardoor het flink blijft regenen. Vanaf een uur of twee zondagnacht neemt de wind in kracht af en gaat het minder hard waaien. Weerplaza benadrukt dat de storm van zondag ‘geen lokaal stormpje is’.



„Het is een weersituatie waarbij het hele land getroffen wordt. Maak dus de juiste plannen en neem voorzorgsmaatregelen als spullen makkelijk los kunnen raken en kunnen rondvliegen.” Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor het einde van zondagochtend. Het weerinstituut verwacht later vandaag de waarschuwing voor zondagmiddag op te moeten schalen naar code oranje.