KNMI nog somberder over Elfstedentocht door opwarming aarde

Aangevallen door je eigen hond en moeten vechten voor je leven. Het overkwam zaterdagmiddag een echtpaar uit Rotterdam. Het ene moment liet hun Stafford Rocky zich op de bank lekker op zijn buik kriebelen, nog geen tien minuten later vloog hij zijn baasje (52) aan. Niet één keer, maar meerdere malen. ,,Het is een wonder dat mijn man er levend vanaf is gekomen.”

