KNMI: vanochtend code geel, kans op ijzel boven grote rivieren

Het KNMI heeft vanochtend vroeg code geel afgegeven voor een groot deel van het land. In de loop van de ochtend is er plaatselijk kans dat het spekglad wordt door ijzel.

Delen per e-mail

Vooral boven de grote rivieren kan het glad worden. Alleen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg worden geen winterse problemen verwacht.

,,In het noorden van het land daalt de gevoelstemperatuur plaatselijk naar -15 graden. Hierdoor is er kans op onderkoeling en op koudeletsel. Dit duurt tot halverwege de ochtend’’, meldt het KNMI

Volledig scherm © KNMI Daarnaast kan het plaatselijk ook nog eens spekglad worden als er buien overtrekken. ,,Vanaf halverwege zondagochtend is er ten noorden van de grote rivieren plaatselijk kans op gladheid door ijzel. Na enkele uren verdwijnt de gladheid door oplopende temperaturen. Dit gebied met kans op ijzel trekt langzaam noordoostwaarts en bereikt pas in de avond het noorden en noordoosten. Daar is de kans op ijzel groter en kan het nog tot maandagochtend glad blijven.’’

Gisteravond was alleen nog voor Groningen en Friesland code geel afgegeven vanwege de lage temperaturen. Het komt niet vaak voor dat het KNMI een waarschuwingscode afroept wegens kou. Code geel wordt van kracht bij een ‘windchill’, of gevoelstemperatuur, vanaf -15 graden. Bij een verwachte gevoelstemperatuur van -20 is er sprake van code oranje.

De ANWB waarschuwde gisteravond mensen die nog de weg op moeten zich goed voor te bereiden op extreme kou. Volgens een woordvoerder van de ANWB is het goed om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo is het belangrijk warm gekleed op pad te gaan, omdat het uitzonderlijk koud kan zijn. ,,Als er sneeuw ligt zie je dat en verwacht je dat het koud is, nu niet.”

Skibroek

Op de website van de ANWB staan tips: ,,Houd voor u vertrekt de berichten in de gaten. Zorg voor voldoende brandstof in de tank. Zolang de motor kan draaien, kan het interieur verwarmd worden. Een goeie deken kan nooit kwaad, maar het beste tegen onderkoeling werkt goed afsluitende warme kleding. Het is dus niet zo gek om een skibroek in de kofferbak te hebben liggen.”

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele waarschuwingen volgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.