KNMI waarschuwt voor dichte mist

Volgens Weeronline was het zicht afgelopen nacht het slechtst in Den Helder. Daar kon om 04:30 uur maar 57 meter ver worden gekeken. In Cabauw (Utrecht) was het amper beter met een zicht van slechts 58 meter.

Na het verdwijnen van de mist belooft het een prachtige zonnige dag te worden met maxima van 22 graden in het westen tot lokaal 25 in Limburg en de Achterhoek. Ook morgen is het nog feest. Op beide dagen geldt wel dat in het tweede deel van de dag sprake kan zijn van een regen- of onweersbui in het zuiden van het land.

Sven

Met die twee dagen krijgt het mooie weer in mei een passend gevolg. Het door de Duitse weerdienst tot Sven gedoopte hogedrukgebied is daarvoor verantwoordelijk. Dat strikt zich uit vanaf de Azoren, ten westen van Portugal, via het Verenigd Koninkrijk naar Scandinavië, en zorgt ervoor dat droge en warme lucht vanaf Oost-Europa richting Nederland waait.