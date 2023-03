KNMI waarschuwt voor gladheid, code geel in bijna hele land

Vrouw wil aannemer met baksteen te lijf gaan, stratenma­kers komen ertussen en worden beschoten

Geruzie over een rekening leidde eind vorig jaar tot absurde taferelen in Rotterdam. Een vrouw sloeg een aannemer met een steen, waarna die zijn luchtbuks pakte en op klaarlichte dag twee onschuldige stratenmakers neerschoot. Een van hen doet nu z’n verhaal. ,,De aannemer zat niet zo lekker in zijn vel, denk ik.”