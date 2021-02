KNMI waarschuwt voor gladheid: ongelukken stapelen zich op

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer vier graden kan vriezen. In Groningen geldt code geel omdat daar plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend weer.



De ANWB meldt dat de gladheid op diverse plaatsen tot problemen in het verkeer leidt. ,,De ongelukken door gladheid stapelen zich op’’, zo meldt de verkeersdienst op Twitter. Zo is de A5 in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A10. Ook zorgt een ongeluk op de A9 bij Amstelveen, richting Amsterdam, voor vertraging.



Ook op de A1 van Hengelo richting Apeldoorn was een ongeluk, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer 4 graden kan vriezen.