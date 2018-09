KNMI waarschuwt voor hevige regen en onweer

Halverwege de middag is er in het midden en zuiden van het land kans op onweer met plaatselijk veel neerslag in korte tijd. De waarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht.



Weerplaza meldt dat de temperatuur vandaag oploopt tot 23 graden in het westen en 27 graden in het oosten van het land. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken met vanaf vanmiddag buien, soms met onweer. Omdat de buien langzaam bewegen kan er lokaal veel neerslag in korte tijd vallen.



Het weerbureau voorspelt voor morgen eenzelfde weerbeeld: dezelfde temperaturen, met opnieuw kans op regen- en onweersbuien en lokaal veel neerslag.