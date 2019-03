KNRM redt groot schip van zinken op beruchte plek IJsselmeer

Daarmee was het grootste gevaar geweken. Vervolgens kwamen meerdere reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), van de stations Lemmer en Urk, ter plaatse om het water weg te pompen. Hiervoor werden drie pompen ingezet. De situatie was even na middernacht onder controle. De bemanning is ongedeerd gebleven.