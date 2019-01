KNRM: Warme zomer zorgde voor recordaantal reddingen op water

De KNRM bestaat dit jaar 195 jaar. De organisatie draait grotendeels op vrijwilligers, zo'n 1300 in totaal, die 24 uur per dag en zeven dagen per week paraat staan. In de eerste jaren na de oprichting in 1824 voeren de reddingsboten van de organisatie slechts een paar keer per jaar uit en lag de nadruk op het redden van zeelieden.



Om het aantal vrijwilligers op peil te houden start KNRM binnenkort samen met experts van opleidingsinstituut ABZee met het opleiden van jongeren tot reddingswerkers. De eerste sessies beginnen op 29 januari. ,,We zouden graag het aantal vrijwilligers stabiel houden. Alles wat er bovenop komt, is mooi meegenomen”, aldus Arie Verbaan van de KNRM in Scheveningen.



Tegenwoordig heeft de organisatie haar werkveld verbreed met medische evacuaties, strandbewaking, kusthulpverlening en maritieme dienstverlening. De KNRM is naast haar gemotiveerde vrijwilligers afhankelijk van donaties en opereert zonder ‘exploitatiesubsidies van de overheid’.