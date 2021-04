Knuffelen in zorgcentra mag weer! Laat ons zien hoe jouw eerste knuffel eruit ziet

oproepNa dertien maanden mag het eindelijk weer: een knuffel geven aan je vader, moeder, opa of oma in het verzorgingshuis. Kon jij niet wachten, en breng je vandaag al een bezoek aan een van de 124.000 mensen die in Nederland in een verpleeghuis woont om een dikke knuffel uit te delen? Laat het ons weten, en laat zien hoe dat eruit zag!

Het ‘legaal’ knuffelen gebeurt wat de overheid betreft wel onder voorwaarden: het is de bedoeling dat het alleen gebeurt in huizen waar de vaccinatiegraad minstens 80 procent is en de bezoeker moet gevaccineerd zijn óf een negatief testbewijs kunnen tonen.

,,Op de eigen kamer kan een volledig gevaccineerde bewoner één of enkele vaste bezoekers ontvangen, waarbij het dragen van een mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig zijn”, schreef het kabinet gisteren in een toelichting. ,,Daarvoor moeten de bezoekers wel negatief getest of gevaccineerd zijn. Dit kan ook met een negatieve zelftest.”

Er zijn volgens het kabinet genoeg bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg ingeënt, waardoor deze ‘voorzichtige verspoeling’ mogelijk is. Het aantal besmettingen onder bewoners van verzorgingshuizen bedraagt nog maar tien procent van het aantal besmettingen van medio december.

,,Vaccineren werkt. Dat zien we nu volop in de verpleeghuizen. Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?”, aldus minister Hugo de Jonge.

