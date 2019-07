Knutselen aan de mens: een vloek én een zegen

Het nieuws sloeg bij wetenschappers eind vorig jaar in als een bom: de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s waren geboren. De Chinese wetenschapper He Jiankui onthulde dat hij het dna van twee meisjes heeft aangepast om ze resistent te maken voor het hiv-virus.



Het feit dát hij erin geslaagd was hun genen te manipuleren, was niet de grootste schok. Met de nieuwe ‘genschaar’, een techniek waarmee je heel precies genen kunt wegknippen en vervangen door andere, hadden wetenschappers al succesvol dna van planten en dieren weten te veranderen. De schok vorig jaar was vooral groot omdat dit een clandestien experiment was, met de menselijke soort. He Jiankui heeft daarbij alle regels aan zijn laars gelapt, zegt Guido de Wert, hoogleraar biomedische ethiek aan de Universiteit Maastricht.