Koe die 100 kilometer werd meegevoerd door de Maas maakt het goed en ‘wordt nooit meer geslacht’

Ongelooflijk eigenlijk, zegt ook eigenaar Har Smeets uit het Limburgse Echt. Het was zijn koe die zaterdag, na een zwemtocht van liefst 100 kilometer, uit de Maas bij Escharen werd gevist. Tot eenieders verbazing mankeert het dier helemaal niets. De koe is weer lekker thuis.

De brandweer zei zaterdag al het ‘heel verrassend’ te vinden dat de koe zo'n afstand heeft gehaald. ,,Of het beest volledig door het water is gevoerd, of dat er ook stukken waren waarop de koe met de poten de grond heeft geraakt, weten we niet”, liet een woordvoerder weten.

Fijn te rusten op het stro

Ook de eigenaar, Har Smeets uit het Limburgse Echt, steekt zijn verbazing bij 1Limburg niet onder stoelen of banken: ,,Ongelooflijk dat zo’n dier zo ver kan zwemmen. Met de koe gaat het hartstikke goed. Ze ligt fijn te rusten op het stro. En ze heeft ook weer wat gegeten, dus er is niks mee aan de hand. Ze is in Brabant nog onderzocht door een dierenarts, en dat was ook allemaal goed.”

Volgens Smeets hoeft niemand bang te zijn dat de koe in de toekomst zal eindigen in een slachterij. ,,Ze gaat weer terug naar de wei en ze mag daar de rest van haar leven rondlopen.”

De reddingsactie van een koe in volle gang in Escharen.

Een fietser zag het dier zaterdagochtend bijna kopje onder gaan in het wassende water en sloeg alarm, waarop de hulpdiensten uitrukten. De koe werd daarna door de brandweer van Grave met een speciaal team uit Boekel gered. Niet alle dieren van Smeets was het lot even gunstig gezind. De boer is nog zeker 10 koeien kwijt die in de Maas terecht zijn gekomen. In ieder geval eentje, die naar het Limburgse Grubbenvorst is gedreven, is overleden.