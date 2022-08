Koe ligt met gebroken heup urenlang in brandende zon en overleeft dat niet, activist doet aangifte tegen boer

Dag burger, u mag een paar miljoen bomen planten (en een beetje opschieten graag)

Oost-Nederland wil miljoenen bomen planten. Burgers moeten daarvoor de handen uit de mouwen steken. Maar hoe krijg je die zover dat ze de schop in de – eigen – grond steken? Want dat lukt soms al best goed met bomen die je via allerlei acties bijna gratis kunt ophalen. En toch nog lang niet overal.

11 augustus