Koe uit Markelo filmt eigen eerste meters in de wei

Emmy kwam in de winter op het idee, toen alle 120 koeien van het bedrijf al enkele maanden op stal stonden bij de boerderij in Markelo. “De GoPro hadden we al in huis, dus die hebben we in de winter met een halster op de kop van een koe gezet en een rondje gelopen”, vertelt ze over de voorbereiding.

“Dat ging allemaal goed, dus toen de koeien afgelopen dinsdag weer naar buiten mochten probeerden we het nog een keer. Het is ieder jaar een mooi moment. De dieren staan sinds september op stal, dus als ze weer naar buiten mogen zijn ze dolgelukkig. Om dat een keer vanuit het perspectief van de koe gezien leek me wel bijzonder.”

Terug zonder camera

Op de video is te zien hoe de koe die luistert naar de naam Stoolos Dika direct na het openen van de deuren het weiland instuift. “Het is een koe die wat hoger in de rangorde staat, dus die staat meestal vooraan als de deuren open gaan”, legt Emmy uit. “Maar na een half uur kwam ze teruggelopen. Zonder camera. In al haar enthousiasme is de camera losgeraakt en in het weiland terecht gekomen.”

'Kan tegen stootje'

En daar heeft de GoPro zo’n anderhalve dag gelegen. Emmy vond de camera gelukkig woensdagavond weer terug, met maar liefst drie uur aan beeldmateriaal op de harde schijf. “Maar daar moesten we wel een paar hectare grond voor doorzoeken. De camera was nog helemaal intact. Die kunnen wel tegen een stootje en er zit een waterdicht hoesje omheen.”

Filmpje

Met de drie uur aan filmmateriaal is Emmy gaan monteren. Het resultaat is een filmpje van een paar minuten over de eerste lentedag van Stoolos Dika, vanuit het gezichtspunt van de koe. Ze is tevreden over het resultaat, maar bij de volgende lentedag is een andere koe aan de beurt: “Eentje die wat lager in de rangorde staat, zodat je ook iets meer van de andere koeien ziet.”