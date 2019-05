Koe valt vrouw aan bij wandeling langs de Maas: ‘Die koe nam haar op de horens. Ze leek een slappe pop’

Dronken Belg gepakt na achtervol­ging met tractor en brandweer­au­to

16:09 Een boer en de brandweer hebben donderdagavond de politie geholpen met het oppakken van een dronken automobilist. Die was ervandoor gegaan nadat hij in het Zeeuwse Zandberg, bij Graauw, in de sloot was gereden.