Koeien sterven pijnlijke dood door scherp afval: gelukkig heeft boer Arie een maagmagneet

Het is Vaandrager een doorn in het oog. Als hij een rondje om zijn land heen loopt, komt hij altijd wel afval tegen. Blikjes, plastic, aluminiumfolie. ,,Als die troep over de omheining valt, komt het zo het weiland in. Het hoge gras maskeert het nogal, waardoor we er zo doorheen maaien.’’ Bij de eerste maairondes in het voorjaar zit de hele ‘oogst’ aan troep sinds de herfst. Een deel daarvan komt uiteindelijk in het wintervoer van de dieren terecht.



,,Blikjes worden door landbouwmachines versnipperd in kleine, scherpe stukjes’’, vervolgt Vaandrager. ,,We kunnen daar niet alles van filteren. Als koeien zo’n stukje aluminium eten, komt het in de netmaag terecht. Daar kan het zorgen voor grote snedes, waardoor een koe vrijwel direct doodbloedt. Maar het kan ook zorgen voor een langere lijdensweg met kleine schaafwondjes in de maagwand.’’