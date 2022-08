Koelbloedige executie van vakkenvullers Rob en René is na 32 jaar nog niet vergeten: ‘Wij hebben levenslang’



Het is één van de meest brute overvallen in de Nederlandse geschiedenis. De roofoverval op de Albert Heijn in Oosterbeek in mei 1990. Vakkenvullers Rob en René worden in de winkel vermoord. Hun collega Johan ontsnapt zwaargewond. Hij is voor zijn leven gehandicapt. Tot op de dag van vandaag worstelen de families met hun verdriet. Dader Appie A. kreeg levenslang. Het nieuws dat hij toch vrijkomt treft hen als een mokerslag, zo onthult de podcast Appie van Marc Adriani, die De Gelderlander vandaag lanceert.