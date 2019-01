Koeriersbusje vol telefoons opgewacht in Den Bosch, chauffeur meegenomen tijdens overval

Het busje is rond 02.20 uur brandend teruggevonden op de Tuinbouwweg in Elshout. De koerier is terecht, maar is lichtgewond geraakt bij de ontvoering.



De politie doet onderzoek op beide locaties. Omdat er een aantal dozen met telefoons werd gevonden op de plek van de overval, maar het busje in een andere plaats, is het vermoeden dat het overladen te lang duurde en daarom het werk ergens anders afgemaakt moest worden.



Op de oprit van de A59 richting Waalwijk is ook een rugzak gevonden. Onderzocht wordt of deze van de koerier is.