‘Koffiedrinker’ op Museumplein Michel Reijinga: ‘Met rellen schiet mijn actie z'n doel voorbij’

Michel Reijinga is de man achter de beweging ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’. Hij organiseerde al eerder acties die volgens hem door de media steeds ten onrechte worden weggezet als ‘demonstraties tegen de coronamaatregelen.’ Terwijl, zegt hij per app, de acties alleen maar als doel hebben om nooit meer op Rutte te stemmen. ,,De coronamaatregelen zijn slechts de kers op de taart van het wanbeleid,” schrijft hij per app in een persbericht. De pers telefonisch te woorden staan, doet de gepikeerde Reijinga even niet.

,,Waar is de oorspronkelijke boodschap? Waar zijn de beelden van het vredelievende Museumplein op 24/1 van 14.00-15.00u,” schrijft Reijinga in zijn bericht. ,,De rellen in heel Nederland schieten het doel voorbij. De pers blijft praten over demonstraties tegen de coronamaatregelen. Dit terwijl de acties 1 doel hebben: ‘stem nooit meer kabinet Rutte’. De coronamaatregelen zijn slechts de kers op de taart van het wanbeleid. Demo’s zijn geannuleerd. Koffiedrinken op persoonlijke titel voor vrijheid is het nieuwe normaal. Houdbare koffiebekers met de tekst: ‘drink koffie voor vrijheid’ zullen aankomend weekend als ludieke actie worden uitgedeeld.”

Volgens Reijinga hebben de rellen die gisteren in minstens dertien plaatsen in Nederland losbarstten, zijn actie op het Museumplein ontsierd. ,,Daar waar voetbalwedstrijden vaak ontsierd worden door een kleine groep relschoppers is dat ook hier de constatering,” schrijft hij. ,,Maar de goeden hebben vaak onder de kwaden te lijden. Elke vorm van geweld keur ik namens Nederland in verzet af, ook politiegeweld! Nederland staat in brand. Dit mag niet zo doorgaan. Het doel mag dan wel voorbij geschoten zijn, wij zullen er alles aan doen om het doel, stem nooit meer kabinet Rutte, weer op het juiste spoor te krijgen. Zonder geweld.”

Ook Tinus Koops, van de beweging Nederland in Opstand, heeft van zich laten horen. Hij zegt op Facebook zich ‘kapot te schamen’. Koops was gisteravond in Eindhoven. Hij roept op tot een crowdfundactie om de schade te betalen van de horecazaak die in Eindhoven is geplunderd.