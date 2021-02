Kogel is door de kerk: NK natuurijs gaat niet door

In een verklaring van minister Van Ark (Sport) staat: ,,Het is op dit moment al erg druk met mensen die op en rond het ijs aanwezig zijn. Het kabinet heeft overlegd met het Veiligheidsberaad over het organiseren van een NK marathon op natuurijs in Nederland. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren.”

Dat is voor iedereen een teleurstelling, constateert de minister. ,,Voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat we, nu het eindelijk weer eens goed vriest, er een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden. Ontzettend jammer!”

Koortachtig overleg

De beslissing komt na meerdere dagen van koortsachtig overleg. Daarbij moesten vooral zorgen worden weggenomen over de toestroom van publiek naar het evenement. Uit recente ervaringen was al duidelijk dat het mogelijk is om een groep van zo’n 120 topsporters en hun begeleiding ‘in een bubbel’ te houden.

Eerder stuurde schaatsbond KNSB al een plan van aanpak naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het plan voor het organiseren van het NK werd opgezet met sportmarketingbureau House of Sports. Daarbij is vooral gekeken naar een veilige en overzichtelijke situatie vanwege het coronavirus.

Kogel door de kerk

De complete topdivisie (mannen en vrouwen, plus aangewezen reserves) had al op verschillende locaties in Nederland een eerste coronatest ondergaan in de eigen omgeving. In het weekend moest een tweede PCR-test volgen, als alle schaatsers geïsoleerd in een hotel zouden zitten.

De kogel moest vandaag door de kerk, anders zou een besluit over een grote wedstrijd op natuurijs te laat komen. Volgens de weersvoorspellingen komt de temperatuur na het weekeinde weer boven het vriespunt uit.

De laatste editie, een tocht van 101 kilometer voor de mannen en 69 kilometer voor de vrouwen, werd in januari 2013 verreden (NK 2013) op het Veluwemeer bij Elburg. Christijn Groeneveld en Mariska Huisman wonnen. Bij de veteranen pakte Rudi Groenendal het goud.

