Komt met de laatste vlucht uit Syrië nu ook de gehandicapte Chadia uit Amsterdam mee?

Een van de twaalf Nederlandse IS-vrouwen die worden teruggehaald naar Nederland, lijkt de Amsterdamse Chadia B. te zijn. Zij lag jarenlang met zware psychische problemen en een geamputeerde voet in een tentje in het Koerdische detentiekamp.

Haar familie durft het nog niet te geloven. ,,We zijn de afgelopen jaren zo vaak teleurgesteld, dus we willen het eerst echt zeker weten", zegt één van van hen. Maar het lijkt er toch sterk op dat ook Chadia B. (33) uit Amsterdam door de Nederlandse overheid is teruggehaald uit het Koerdische detentiekamp Al Roj in Noord-Syrië. ,,Als dat inderdaad zo is, hoop ik vooral dat er goede medische hulp voor haar beschikbaar is.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde dinsdagochtend dat het twaalf Nederlandse vrouwen en 28 Nederlandse kinderen uit dat kamp heeft opgehaald en over zou vliegen naar Nederland. Een woordvoerder wil niet bevestigen dat Chadia B. één van hen is, maar bevestigt wel dat het gaat om de twaalf vrouwen die een procedure hadden lopen bij de rechtbank Rotterdam. Chadia B. is een van de twaalf vrouwen die meedeed aan die procedure.

Psychoses

Chadia B. is de afgelopen tijd meerdere keren in het nieuws geweest. Waar sommige Nederlandse vrouwen er bewust voor kozen naar Syrië en Irak te gaan en zich daar aan te sluiten bij de jihad en terreurgroep IS, is het verhaal van de Amsterdamse ingewikkelder. De vrouw kampte voor haar vertrek al met zware psychische problemen. Ze heeft last van psychoses, is geestelijk beperkt en zat tijdelijk in een jeugdinrichting.

Na haar eerste reis naar Syrië, in 2013, waar ze met een jihadstrijder trouwt, is ze al snel weer terug in Nederland. Haar familie neemt haar paspoort in om te voorkomen dat ze nog een keer vertrekt, ook waarschuwen ze politie en andere instellingen. Maar Chadia slaagt erin een nieuwe ID-kaart te krijgen van de gemeente Amsterdam en vertrekt weer. De autoriteiten houden haar niet tegen.

Geamputeerde voet

Ze verschijnt voor het eerst in de media als de Nederlandse journalist Harald Doornbos haar in juni 2019 aantreft in een tentje in het Koerdische detentiekamp Al Hol. Het kalifaat van terreurgroep IS is een paar maanden eerder gevallen en de IS-vrouwen zijn gevangen genomen en vastgezet. Chadia ligt verward, vervuild en met een geamputeerde voet in een tent. Hoe ze haar voet is verloren, is onduidelijk. Ze kan niet voor zichzelf zorgen, draagt luiers en wordt in leven gehouden door andere vrouwen in het kamp. Soms staat ze bij de ingang van het kamp, wachtend op haar moeder, aan wie ze briefjes schrijft om haar op te komen halen.

Een groep van 38 Russische IS-vrouwen en hun kinderen wordt vanuit de Syrische detentiekampen teruggebracht naar Rusland. Die operatie werd in oktober uitgevoerd.

Kort geding

Haar familieleden in Nederland nemen een advocaat in de arm. Maar het kort geding dat ze aanspannen tegen de Nederlandse staat, waarin ze die staat vragen haar terug te halen naar Nederland, gaat verloren. De rechtbank vindt ‘de belangen van Chadia wel zeer zwaarwegend en de situatie uiterst schrijnend’, maar de belangen van de Nederlandse staat wegen zwaarder, oordelen de rechters eind 2020. De situatie ter plekke is nog gevaarlijk en het terughalen van de vrouw houdt in dat Nederland moet onderhandelen met de machthebbers in het gebied waardoor ‘schade kan ontstaan aan de internationale betrekkingen’, staat in het vonnis.

Nu, ruim twee jaar later, lijkt Chadia dan toch onderweg naar Nederland. Advocaten André Seebregts en Jeffrey Jordan spanden namens 12 vrouwen een procedure aan bij de rechtbank Rotterdam die er in het kort op neerkomt dat Nederland het recht op vervolging van de vrouwen kwijt zou raken als de overheid zich niet inspant de vrouwen naar Nederland te halen. Het ministerie koos daarop eieren voor zijn geld en sloot een deal met de Koerdische machthebbers in het gebied.

De Koerden willen toch al van de vrouwen af, ze hebben liever dat ze berecht worden in hun (Europese) landen van herkomst. Ze hebben alle vrouwen ook verzameld in kamp Al Roj, waar om de zoveel tijd groepen vrouwen worden opgehaald door onder meer Rusland, Frankrijk en Denemarken. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft de vrouwen liever niet in Nederland, maar hen later ongestraft hier te zien rondlopen, vindt ze nog erger.

3,5 jaar cel

Daarom werd er eerder dit jaar al een groep van vijf vrouwen en elf kinderen teruggehaald. Zij werden direct na aankomst aangehouden en vastgezet op de speciale Terrorismeafdeling voor vrouwen in Zwolle. Hun strafprocessen lopen en zullen waarschijnlijk leiden tot celstraffen van enkele jaren vanwege hun lidmaatschap van een terroristische groepering: IS. Een vrouw die als eerste werd teruggehaald, Ilham B., kreeg 3,5 jaar cel.

Ook de nieuwe groep van twaalf, die dinsdagavond zal aankomen, wordt aangehouden en opgesloten. Hun kinderen gaan dan naar familie of pleeggezinnen. Of ook Chadia voor de rechter moet verschijnen en hoe ze er dan aan toe is, zal nog moeten blijken.

Wie de andere elf teruggehaalde vrouwen zijn, is nog niet openbaar. Wel was dit de laatste groep vrouwen die een procedure had lopen, zegt advocaat Seebregts. Het zijn niet de laatste Nederlandse vrouwen die nog in Syrië zijn. Enkele zitten nog (met of zonder kinderen) in de detentiekampen. Anderen zijn daaruit ontsnapt en leven nu in de regio Idlib, in Noordoost-Syrië, die nog onder controle staat van jihadistische groepen.

