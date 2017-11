Koning bezoekt woonwagenkamp: 'Het is een hele lieve man'

Bewoners van het woonwagenkamp Beukbergen in Zeist kregen de verrassing van hun leven toen niemand minder dan koning Willem-Alexander op de stoep stond. Verschillende kampbewoners ontvingen de vorst thuis, en hadden zelfs de mogelijkheid om even met hem te kletsen. Voor Tonia Brummer-Gerrits was het de dag van haar leven.