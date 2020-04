Koning: ‘Hou vol, ook na deze Koningsdag’

Koning Willem-Alexander hoopt dat deze eerste Koningsdag thuis een onvergetelijke dag wordt, maar drukt Nederland op het hart om de coronamaatregelen vol te houden. Dat zei de jarige koning zojuist in een korte toespraak op televisie. De koning viert de feestelijkheden dit jaar in verband met het virus thuis, in Huis ten Bosch, met zijn gezin.

,,Hoe bijzonder is het hoe het gelukt is op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen”, zei de koning aan het begin van zijn speech, nadat vele Nederlanders vanuit hun eigen woningen het volkslied zongen. ,,Dit is een unieke Koningsdag. Ik hoop de allerlaatste Koningsdag thuis ooit in de geschiedenis.”

Willem-Alexander had er zin in om Koningsdag te vieren in Maastricht dit jaar. Hij verheugde zich op beelden van volle grachten, pleinen en straten. ,,Heel Nederland dat uit zijn dak gaat, een dag waarop ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ niet opgaat", zei de koning temidden van zijn gezin. Maar vanwege het virus kon zo'n ‘normale’ Koningsdag niet doorgaan, al belooft de koning dat Maastricht niet vergeten wordt. ,,Wat in het vat zit, verzuurt niet.”

,,Hou vol”, benadrukt de koning. ,,Voor ons zelf, voor de kwetsbaren in de samenleving en voor onze zorgprofessionals. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar toen duidelijk werd dat er na morgen niet meer bewegingsvrijheid komt. We moeten volhouden.”

Eerder vanochtend werden foto's vrijgegeven van het koninklijk gezin, dat thuis Koningsdag viert. De koning zonder stropdas, Máxima in een kleurrijke jumpsuit, kroonprinses Amalia (16) in een felgeel jurk en haar zussen Alexia (14) en Ariane (13) in lichte, zomerse jurkjes.

Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vieren Koningsdag in Paleis Huis ten Bosch