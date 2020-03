Koning Willem-Alexander: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel’

videoKoning Willem-Alexander is trots op de wijze waarop Nederland omgaat met de coronacrisis. Hij leeft intens mee met patiënten nabestaanden van slachtoffers, en spreekt zijn waardering uit voor iedereen die beroepsmatig of vrijwillig een steentje bijdraagt aan de aanpak. ,,U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen’’, zei hij zojuist in een toespraak op de televisie.

De koning noemde de maatregelen ‘noodzakelijk en ingrijpend’. ,,Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt u maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven.’’

Tegelijk constateert de koning dat Nederlanders ‘uitzonderlijke prestaties’ leveren. Hij is trots op alle artsen, verpleegkundigen, deskundigen, onderzoekers en voormalige zorgverleners en vrijwilligers die spontaan hulp aanbieden.

,,Terecht krijgt u veel waardering uit de hele samenleving. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.‘’

Tegelijk wijst hij ook op de ‘onmisbare’ mensen in beroepen buiten de zorg, zoals de logistiek, supermarkten, schoonmaak, het openbaar vervoer, onderwijs en de kinderopvang, ‘die voorkomen dat onze samenleving stilvalt'. ,,Zonder u gaat het simpelweg niet.‘’

Willem-Alexander steekt ook de ondernemers, ZZP’ers en mensen in de cultuursector een hart onder de riem. Zij zien hun eigen onderneming en projecten waar ze jarenlang tijd en liefde in hebben gestoken, in gevaar komen.

In het bijzonder vraagt de koning aandacht voor alle kinderen en hun ouders. ,,Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.‘’

De koning roept op elkaar goed in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen, ook al is dat in de huidige situatie waarin sociale contacten bevriezen en vaste patronen ontbreken, moeilijk. ,,Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.’’

Tegelijk constateert hij met trots dat Nederlanders ‘een wakend oog’ op anderen houden en doen wat ze kunnen om elkaar te helpen. Hij roept op om online, via de telefoon of per post contact met elkaar te houden. ,,Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel‘’, aldus de koning.

,,Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los. Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden.‘’

Willem-Alexander is ervan overtuigd dat Nederland met ‘alertheid , solidariteit en warmte’ de crisis aankan. ,,U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.‘’

Het is uitzonderlijk dat een staatshoofd, buiten de traditionele kersttoespraak, het volk via de televisie toespreekt. De eerste – en tot vanavond laatste - keer dat koning Willem-Alexander dat deed was in 2014, enkele dagen na de ramp met vlucht MH17, die aan 298 mensen - onder wie 196 Nederlanders - het leven kostte.

De toespraak werd uitgezonden door onder meer NOS, RTL, SBS en enkele regionale omroepen. Afgelopen maandag sprak premier Mark Rutte op televisie het land toe over de coronacrisis. Zijn toespraak werd door zo’n 7 miljoen mensen bekeken.

Buitenlandse vorsten spraken eerder deze week ook hun volk toe. Onder anderen koning Filip van België, koning Harald van Noorwegen en de Britse koningin Elizabeth riepen op tot solidariteit en vriendelijkheid in deze onzekere tijden.

De coronacrisis raakt ook het koninklijk gezin. Willem-Alexander, Máxima en hun drie dochters mijden uit voorzorg alle sociale contacten, sinds ze ook in het Oostenrijkse Lech coronabesmettingen zijn vastgesteld. De koninklijke familie was eind februari op wintersportvakantie in het skioord. Daar is bij vijf wintersporters corona vastgesteld.

Hoewel het gezin het goed maakt en geen ziekteverschijnselen heeft, houden ze in ieder geval tot morgen afstand van anderen. Ook zijn werkbezoeken afgezegd.