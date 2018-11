Koning Winter alweer op z'n retour

Een koude oostenwind heeft er de afgelopen week voor gezorgd dat de temperatuur flink onderuit is gegaan en dat het vaak te koud was voor de tijd van het jaar. ,,Gisteren zagen we in het noorden en oosten zelfs wat winterse neerslag vallen bij temperaturen van een paar graden boven het vriespunt. Het is duidelijk een speldenprik van Koning Winter alsof hij wil zeggen: vergeet me niet na al die warmterecords van dit jaar’’, zegt meteoroloog Raymond Klaassen.