Koningin Máxima leeft mee met transporteurs zonder werk

Het zit er niet meer in nu alle grote evenementen tot 1 juni zijn verboden. Om een financiële ramp voor zijn bedrijf zoveel mogelijk te beperken heeft eigenaar Pieter Smit tientallen vrachtwagens geschorst bij de RDW. Achter elk raam hangt met een A4-tje de uitdrukkelijke waarschuwing niet met de trucks te gaan rijden, mocht iemand dat toch in zijn hoofd halen. Het zal niet gebeuren, weet Smit. Bijna al zijn chauffeurs zitten werkloos thuis. Of er geen ander werk voor ze is, wil koningin Máxima van de eigenaar weten. Scholing misschien? Smit schudt zijn hoofd. Hij zou niet weten wat. Deze mannen moeten op locatie een podium bouwen. Dat hoeft hij ze niet meer te leren. ,,We hebben het terrein eens grondig schoongemaakt. Maar daar houdt het wel mee op.’’

Koningsdag verplaatsen?

De transportsector wordt hard geraakt, al zijn de gevolgen per bedrijf enorm verschillend. Dankzij de bouw heeft eigenaresse Linda Dekker van Vels Transport uit Oostzaan nog wel wat ritten voor de vijftien chauffeurs die ze in dienst heeft, vertelt ze aan de koningin. Maar deze chauffeurs bevoorraden normaal gesproken ook veel evenementen en die branche is compleet ingestort. ,,We leven van dag tot dag. Ik hoop eigenlijk dat u Koningsdag wil verplaatsen naar het najaar. Met die festiviteiten halen wij ontzettend veel werk binnen dan heb ik er nog vertrouwen in dat het dit jaar goed komt. Anders weet ik niet of ik het ga redden.’’ Koningin Máxima moet glimlachen bij die aandoenlijke oproep, maar laat een antwoord in het midden.