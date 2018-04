Koningsdag: in het oosten meeste kans op een droog kleedje

De dag begint nog zonnig, maar vanaf een uur of tien in de ochtend nemen wolken een flink deel van het land over. Vooral in het noorden en noordwesten van het land is daarom kans op af en toe een bui. Feestvierders in steden als Amsterdam, Alkmaar en Almere moeten hun regenjack niet vergeten: met dertien graden en regelmatig een buitje kan het fris zijn. Ook de koninklijke familie loopt het risico om nat te regenen, want in Groningen valt waarschijnlijk een bui.



Moeten we ons dan zorgen maken dat Koningsdag volledig in het water valt? ,,Nee, het valt best mee qua neerslag. Het gaat niet om enorme hoeveelheden regen'', aldus weerman Ben Langkamp van Weerplaza.



Qua temperatuur is het met name in het oosten van het land aangenaam. In Limburg loopt het kwik op tot zo’n 18 graden. Daar blijft het een groot deel van de dag zonnig, met wat mogelijke bewolking aan het eind van de middag. In Enschede, Utrecht en Rotterdam blijft het een paar graden frisser, zo’n 16 graden.