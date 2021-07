Koningspaar op visite in land waar ze populairder zijn dan in hun eigen koninkrijk

Op de keukentafel van Reinildis van Ditzhuyzen (73), in Zutphen, ligt post uit Duitsland. In Annaberg-Buchholz, vlakbij de grens met Tsjechië, opent het Museum Manufaktur der Träume later deze maand de expositie Juliana, Ein Leben in Puppen. Een overzicht van ruim zeshonderd poppen die ‘onze’ eigen prinses Juliana tijdens haar lange leven ontving en die eerder al in Epe te zien was.