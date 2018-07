Koninklijk paar geniet bij bliksembezoek aan kletsnat Curaçao

Voor het weer hadden koning Willem-Alexander en koningin Máxima beter aan de andere kant van hun koninkrijk kunnen blijven. Waar de vorst vrijdag nog de zonnebrandcrème hard nodig had bij zijn bezoek aan de evenementen rond de finish van de Volvo Ocean Race inScheveningen, is het op Curaçao voor het eerst in maanden regenachtig en – o, grote zeldzaamheid – zelfs minder warm dan in Nederland.

Vervelend voor de hordes Nederlandse toeristen op het eiland in de Caribische Zee, die slagregens. Maar het koningspaar zal tijdens het bliksembezoek aan Curaçao geen moment een vakantiegevoel hebben. Rond drie uur gistermiddag (plaatselijke tijd) arriveerde het koningspaar met het tijdelijke regeringstoestel vanuit Nederland, om 27 uur later met hetzelfde vliegtuig terug te keren.

Druk schema

Een langer verblijf op het eiland was gewoonweg niet mogelijk. Zaterdagavond prikte Willem-Alexander nog een vorkje met andere koninklijke gasten in het World Forum in Den Haag, bij het zogeheten Award Dinner van de Volvo Ocean Race. Onder meer de voormalige Spaanse vorst Juan Carlos, diens oudste dochter prinses Elena en de Zweedse prins Carl Philip aten mee. En woensdag staat voor de koning alweer een werkbezoek aan Nijmegen op het programma.

De reden dat toch nog een bezoek aan Curaçao in de al uitpuilende agenda’s werd geperst, komt voort uit de diepe wens van de Curaçaose bevolking om de nationale feestdag, vandaag, met koninklijk gezelschap te vieren. Op die Dia di Bandera, Dag van de Vlag, wordt herdacht dat op 2 juli 1951 de Eilandsraad van Curaçao voor het eerst bijeen kwam.

Volledig scherm Enthousiaste kinderen en volwassenen begroeten het koningspaar op Curaçao. © ANP

Maar ook Willem-Alexander en Máxima zelf willen zo vaak als mogelijk een bezoek brengen aan Caribisch Nederland, zoals de vroegere Nederlandse Antillen tegenwoordig worden genoemd. Niet eens in de pakweg zes, zeven jaar een langere rondreis maken langs alle eilanden, zoals gebruikelijk onder koningin Beatrix, maar ook tussendoor regelmatig eventjes langs wippen.

Geliefd

Het maakt de Oranjes, die in ‘hun’ stukje koninkrijk aan de andere kant van de wereld nooit over populariteit te klagen hebben, alleen maar nog geliefder op Curaçao en omstreken.

Zoals vrijwel altijd tijdens buitenlandse reizen van het koningspaar wordt elke minuut volop benut. Willem-Alexander en Máxima fristen zich gisteren na hun vlucht vanuit Nederland niet op hun hotelkamer op, maar meldden zich een half uur na de landing al voor het eerste programmaonderdeel bij gouverneur Lucille George-Wout.

Volledig scherm Niet gehinderd door de regen bezoekt het koningspaar in het havengebied Megapier 2. © ANP

Daarna bezochten ze de premier en ministers van Curaçao, onthulden ze de naam van een nieuwe megapier, zodat nog meer cruiseschepen het eiland aan kunnen doen, maakten ze een boottocht door het havengebied en namen ze een kijkje bij de Caribische werf van de Gorinchemse scheepsbouwer Damen, die anderhalf jaar geleden open ging.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de werf van Damen Shipyards. © ANP

Onvoorziene receptie

Volgens het officiële programma van het koningspaar leek de zondagavond nog ruimte te bieden voor enige quality time met z’n tweetjes, maar buiten de publiciteit om bleken de koning en koningin door gouverneur George-Wout uitgenodigd voor een receptie bij haar ambtswoning op Fort Amsterdam.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveren bij het paleis van gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout. © ANP

Op weg naar Fort Amsterdam in Willemstad passeren Willem-Alexander en Máxima – ook in dit deel van hun koninkrijk worden ze per luxe Audi en onder stevige politiebegeleiding vervoerd – het centrale plein dat naar de overgrootmoeder van de koning vernoemd is: het Wilhelminaplein. Op het uitpuilende terras van Pleincafé Wilhelmina, waar Nederlanders en Curaçaoënaars net genieten van het zondagavonddiner, stijgt een spontaan gejuich op als het koningspaar, vrolijk zwaaiend, gespot wordt in de auto.

Ontmoeting parlement

Op dezelfde plek begint vanochtend in alle vroegte de tweede dag van het bliksembezoek, met een ontmoeting met alle parlementsleden van Curaçao. Aanvangstijdstip: 7.10 uur (13.10 uur in Nederland).