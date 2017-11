Kookadvies in Vlaardingen blijft nog van kracht

Nabestaanden MH17 boos op Omtzigt

14:33 Nabestaanden van de ramp met de MH17 vinden dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uitleg verschuldigd is over de nepgetuige die hij twijfel liet zaaien over de toedracht van de ramp. ,,Hij zal zich moeten verantwoorden”, aldus voorzitter Evert van Zijtveld van Stichting Vliegramp MH17.