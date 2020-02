Koorddansen op dubbele standaarden en stereotypen: feministische video gaat viraal

‘Wees een dame, zeiden ze. Ben geen bitch, ben niet zo bazig. Ben niet assertief. Niet zo emotioneel. Neem zijn achternaam.’ De video waarin de Amerikaanse politicus en acteur Cynthia Nixon een tekst uitspreekt vol maatschappelijke verwachtingen en oordelen over vrouwen, raakt velen. Het filmpje Be a lady, they said is miljoenen keren bekeken.

De video, gemaakt door Girls Girls Girls Magazine, kaart de ingewikkelde schoonheidsidealen aan waar meisjes en vrouwen mee te maken krijgen. Grimmige beelden uit de popcultuur en de mode-industrie flitsen voorbij terwijl Nixon teksten uitspreekt als ‘Ga op dieet. Let op wat je eet. God, je lijkt wel een skelet, waarom eet je niet gewoon?’ Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de UvA herkent de stereotypen, seksualisering en verwachtingen die de maatschappij vrouwen oplegt. Ze noemt het koorddansen: ,,In de maatschappij krijgen vrouwen te maken met veel dubbele standaarden en koorddansen daarop. Ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen.’’

Camille Rainville schreef de tekst in 2017, toen een 17-jarige student in het Amerikaanse Vermont en publiceerde het op sociale media. Cynthia Nixon (beroemd geworden als Miranda Hobbes in Sex and the City), die met haar onbewogen blik en serieuze intonatie extra gewicht aan de woorden geeft, is al jaren actief in de LGBT-beweging. De video is uitgebracht op de dag dat Harvey Weinstein veroordeeld werd. Ook victim blaming komt aan bod in de video. ‘Kleed je mooi aan. Wees sexy. Als je je zo kleedt, roep je het over jezelf af.’

Terug in haar hok

Het ideaalbeeld dat we constant terugzien in reclames en populaire cultuur zoals films en series, is dat van de vrouw die jong, mooi, zorgzaam en lief is, zegt Mügge. En het moederschap bepaalt haar identiteit, haar vrouw-zijn. Met zulke verwachtingspatronen krijgt elke vrouw te maken in haar leven: ,,Op de werkvloer krijgt ze niet dezelfde kansen want ze wil vast moeder worden. Als ze kinderen krijgt wordt er van haar verwacht dat ze minder gaat werken, want anders is ze geen goede moeder. Dat wordt van een man nooit gezegd. Dit is allemaal aan de orde van de dag in Nederland. Het beperkt de keuzevrijheid van vrouwen.’’ En heeft een vrouw een hoge functie, dan wordt ze alsnog vaak beoordeeld op haar uiterlijk ,,Vorige week nog: journalist Jan Kuitenbrouwer twittert over de jurk van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. In plaats van dat hij luistert naar wat ze te zeggen heeft, vindt hij dat ze wat anders aan moet trekken om serieus genomen te worden. Dit zou een man niet zo snel gebeuren. En zo schopt hij haar terug in haar hok. Of kijk hoe Trump seksisme keer op keer normaliseert.’’

Natuurlijk krijgen ook mannen te maken met stereotypen, en zou je zo’n filmpje best kunnen maken over de verwachtingen die de maatschappij van de man heeft. Mügge: ,,Maar mannen zitten vaker in de posities van macht, en bevestigen daarmee de norm. Vrouwen breken met de norm als ze niet alleen maar mooi en lief zijn, en krijgen dat te horen. Dat laat dit filmpje mooi zien.’’ Ook moeten we de video niet alleen maar begrijpen als verwachtingen die mannen van vrouwen hebben. Vrouwen oordelen net zo goed over vrouwen. ,,Het is een systeem van normen en standaarden, dat we met zijn allen in stand houden.’’