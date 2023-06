Koos en Jolentha spelen uitvaartliedjes éérst voor de patiënt: ‘Zo zijn ze op hun eigen begrafenis’

Getuige zijn van je eigen begrafenis: het kan dankzij het muzikale duo Koos Sekreve en Jolentha Zaat. Ze komen langs in het hospice om voor patiënten de nummers te zingen die op hun uitvaart ook te horen zullen zijn. En dat is spannender dan optreden op een begrafenis, merken ze. ,,Een vader begon met zijn huilende dochter te knuffelen. Dat was wel een dingetje.”