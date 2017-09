Koper zware explosieven mag uit cel door zwangere vrouw

180 Nederlanders vroegtijdig overleden door dieseluitstoot

11:22 De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door dieselmotoren in auto's en vrachtwagens is veel groter dan officiële testen aangeven. In Nederland stierven in 2013 ongeveer 180 mensen voortijdig als gevolg van de giftige uitstoot door dieselvoertuigen.