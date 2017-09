Koppels kiezen weer vaker voor scheiding

OM in cassatie na vrijspraak vader van doodschudden baby Jayden

11:41 Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij de vrijspraak in hoger beroep van Brian H. voor betrokkenheid bij de dood van zijn jonge zoontje. H. is in eerste aanleg ook vrijgesproken, toen ging het OM in hoger beroep. Na opnieuw te zijn vrijgesproken, laat het OM vandaag weten cassatie aan te tekenen.