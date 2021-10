Koppels moeten huwelijksaanzoeken in de lucht steeds vaker schrappen door kapotte benzinepomp

Man (51) ontploft na tien jaar overlast van buurman en gaat hem te lijf met knuppel

18 oktober Een 51-jarige man uit het Gelderse Velp die na tien jaar overlast explodeerde en zijn buurman met een knuppel te lijf ging, is veroordeeld tot een werkstraf. De rechtbank legde hem negentig uur werken op plus een gevangenisstraf van zestig dagen waarvan 58 dagen voorwaardelijk. De man zat al twee dagen in voorarrest. Hij moet de buurman 1500 euro smartengeld betalen.