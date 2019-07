Kopschop-incident in trein: medereiziger schiet slachtoffer te hulp

Een treinreiziger is gisteren mishandeld nadat hij iets had gezegd van een medepassagier die zijn schoen afveegde aan de stoffen stoelbekleding. Robert van der Noordaa (46) uit Delft kreeg meerdere trappen tegen het hoofd. ,,Tot mijn verrassing greep een medereiziger in waardoor de dader kon worden ingerekend’’, zegt hij terugblikkend tegen deze site.

Van der Noordaa kwam er naar eigen zeggen relatief goed van af. ,,Ik heb alleen wat hoofdpijn, een voetafdruk in mijn gezicht, een flinke bloeduitstorting op mijn borst, pijn in mijn ene sleutelbeen en een snee bij mijn linkeroog die gehecht moest worden in het ziekenhuis.’’

Het kopschop-incident vond gisteren plaats omstreeks 10.30 uur in de sprinter Rotterdam-Den Haag vlakbij Delft-Zuid . ,,Nadat ik een tijdje had aangezien hoe een jongen van een jaar of achttien aan de andere kant van het pad zijn schoen telkens afveegde aan de bank, zei ik er iets van. Nota bene op een lollige manier om problemen te voorkomen,’’ recapituleert de veertiger.

Zilveren ring

De jongen en een leeftijdgenoot gingen volgens hem meteen in de aanval. ,,Een van hen sloeg mij vol op mijn slaap, liet me daarna een grote zilveren ring om een van zijn vingers zien en zei ‘zie je deze ring? Die ga je je straks nog wel herinneren’. Hij wilde met me vechten op het perron van Delft-Zuid maar zover kwam het niet. Ik stond op, pakte hem vast en trok hem mee naar het bordes. Daar vielen we op de grond. De jongeman stond op en schopte vervolgens twee keer vol tegen mijn hoofd.’’

Daarna ging het allemaal heel snel, zegt het slachtoffer. Voor hij het besefte kwam er hulp uit onverwachte hoek. ,,De hele coupé bemoeide zich ermee. In tegenstelling tot wat je altijd hoort en leest - dat iedereen lijdzaam toekijkt - dook een medepassagier bovenop de man met de grote ring. Die had hij even later in een houdgreep. Ik heb toen de conducteur opgezocht en gevraagd om de trein dicht te houden. Zodat de dader niet zou kunnen ontsnappen bij aankomst op station Delft-Zuid. Met succes want de deuren gingen pas open toen de politie klaarstond om de kopschopper te arresteren.’’

Racisme

Van der Noorderaa deed bij de politie in Delft aangifte tegen zijn aanvaller. Die wordt beschuldigd van ‘buitensporig geweld’. ,,De agenten die hem arresteerden, spraken van poging tot doodslag maar dat leek me overdreven.’’

Van der Noorderaa kreeg veel kritiek nadat hij het incident had gemeld op Twitter. In zijn relaas omschreef hij de agressievelingen als ‘twee zwarte jongens'. ,,Daarop werd ik beschuldigd van racisme maar die kaart wilde ik helemaal niet trekken. Ik noemde het puur in de hoop dat iemand foto’s of een filmpje van het incident zou delen. Als het witte jongens waren geweest dan had ik dat geschreven.’’

Reddende engel

Gistermiddag vernam Van der Noorderaa dat zijn oproep succes had en dat iemand die het incident met een mobieltje filmde, zich bij de politie had gemeld. Hij is de hem nog onbekende filmer dankbaar, net als de conducteur en de medepassagier die hem te hulp schoot.

De onderzoeksjournalist, die in 2018 het ‘trollenleger’ van zanger Dotan blootlegde, weet nog niet wie het is. ,,Ik weet alleen dat het een gekleurd iemand was, mogelijk van Surinaamse afkomst. Ik heb zijn telefoonnummer en ga hem later vandaag bellen. Van zijn vrouw namen de agenten een getuigenverklaring af.’’

Niet zwijgen

Hoewel hij angstige momenten beleefde, is Van der Noorderaa niet van plan zijn mond te houden. ,,Een volgende keer zal ik er weer iets van zeggen bij gedrag dat niet door de beugel kan. Ik heb nu vastgesteld dat medepassagiers wél ingrijpen. Misschien zijn andere mensen zulk gedrag nu ook zat.’’

De politie kan de aangifte door het slachtoffer niet bevestigen. ,,Wij doen buiten kantooruren en in het weekend alleen mededelingen over calamiteiten en daar valt dit incident niet onder’’, zegt een woordvoerster.

Dapper