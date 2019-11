Kostbare tijd verloren bij reddingsactie auto in water: hulpdiensten op verkeerde plek

Doordat hulpverleners gisterenavond de exacte locatie van de plek waar de auto van twee twintigers in Someren het water in was gereden niet wisten, is er kostbare tijd verloren gegaan. Zo stonden hulpdiensten in eerste instantie aan de verkeerde kant van het bassin waarin de auto lag.

Rond 20.30 uur kwam een auto met twee twintigjarige inzittenden op zijn kop terecht in een waterbassin bij het grote kassencomplex, vlakbij de Kanaaldijk-Noord in Someren. De plek is zo afgelegen dat hulpverleners donderdagavond moeite hadden om de exacte locatie te vinden, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.,,De exacte locatie van het ongeval was langere tijd onduidelijk. Dat heeft invloed gehad op de aanrijdtijd. Ik durf daar geen minuten aan de koppelen.”



Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Auto te water in Someren © Bert Jansen

Brandweer en ambulances reden via de Lage Akkerweg de Broekstraat in. Op de hoek van die weg met de Wagenmaker was het gestrande voertuig niet waar te nemen. Na enige tijd bleek het om de overkant van dat bassin te gaan. Bovendien reden hulpvoertuigen zich vast in de blubberige paden, waardoor met nog meer materieel uitgerukt werd. ,,Het terrein was moeilijk berijdbaar.”

Overleden