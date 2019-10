Kou komt vroeg dit jaar: eerste officiële vorstdag een feit, Heino ‘t koudst (-6,4)

Voor het eerst daalde de temperatuur deze meteorologische herfst in De Bilt tot onder het vriespunt. Dat betekende donderdagmorgen krabben voor automobilisten. Het was in onze regio overigens het koudst, weerstation Heino noteerde de laagste temperatuur van Nederland met -6,4 graden.

Met een temperatuur van -0,5 graden in De Bilt is vandaag de eerste officiële vorstdag van deze herfst een feit. Eergisteren kwam het lokaal al tot de eerste vorst, in deze regio was de eerste woensdag gisteren al een feit.

Heino & Hupsel

De allerlaagste temperatuur werd afgelopen nacht gemeten in weerstation Heino: -6,4 graden aan de grond. Meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.nl verduidelijkt: ,,We meten op twee hoogtes: anderhalve meter boven de grond en tien centimeter boven de grond.’’

In de laatste categorie noteerde Heino dus de laagste temperatuur. ,,Hupsel in de Achterhoek volgde als tweede. Lelystad was overigens het weerstation waar de laagste temperatuur op anderhalve meter werd genoteerd: -2,6 graden. Heino noteerde op die hoogte -2,5.’’

,,Vorst aan de grond wordt gemeten, bijvoorbeeld om boeren en gladheidsbestrijdingsdiensten te informeren.’’

Eerste vorst is op tijd

Volgens Leon Saris van Weerplaza.nl komt de kou dit jaar iets vroeger dan normaal. ,,Normaal gesproken vriest het rond 3 november voor het eerst op ons landelijk hoofdstation. Vorig jaar kwam de eerste officiële vorstdag van het jaar ongeveer een maand eerder, toen was het op 30 september in De Bilt al - 0,1 graad.’’

De vroegste, eerste officiële vorstdag was op 16 september 1971. ,,Terwijl we in het jaar 2000 juist weer erg lang moesten wachten. Toen vroor het pas voor het eerst op 17 december.”

Hoewel vorst in deze tijd van het jaar temperaturen beneden normaal oplevert, is er nog geen sprake van kouderecords. Daarvoor moeten we naar 1974. In De Bilt daalde het kwik op 31 oktober toen naar - 3.2 graden.

Einde vorst

Aan de eerste, kleine vorstperiode komt komende dagen overigens meteen al een einde. Janssen: ,,Komende nacht al, trekt de bewolking waarschijnlijk het land in en dan wordt het automatisch zachter. Ook daarna blijft het hoogstwaarschijnlijk zacht.’’

Het wordt in het oosten van het land in de winter vaak kouder. ,,Vanwege het zeeklimaat, landinwaarts is het altijd wat kouder in de winter, en omdat koude lucht vaan vanuit het noordoosten wordt aangevoerd en dus in het oosten als eerste aankomt.’’