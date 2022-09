Koude douche voor amateursporters? ‘Clubs kunnen echt failliet gaan door gasrekening’

Voorzitter Bart Rogaar maakte deze zomer met zijn medebestuursleden van VV Corenos in Roodeschool de begroting voor het komende seizoen op. ,,We kwamen uit op een tekort van 11.000 euro op een totaal van, wat zal het zijn, 40.000 euro. Dan praat je over een serieus tekort. We kunnen niet anders dan de contributie en de prijzen in de kantine verhogen. Dat doen we met 10 procent. Een moeilijk besluit.’’